С Ямала на юг можно будет улететь круглогодично

Продажу билетов на 2023 год начала базовая авиакомпания региона «Ямал». Согласно полетной программе, для пассажиров сохранили все действующие субсидируемые направления текущего года, при этом большинство из них становятся круглогодичными, а маршрут Ноябрьск – Минеральные Воды и обратно – будет летним, говорится в пресс-релизе перевозчика.

«Юг популярен среди ямальцев не только в «высокий» сезон. Зимой, в школьные каникулы и праздничные выходные жители округа стараются вывозить детей к морю. Поэтому совместно с правительством ЯНАО сделали круглогодичное авиасообщение по тем направлениям, которые раньше открывали только на период отпусков. Зимой на юг будем летать по одному разу в неделю, летом традиционно частота выполнения увеличится», – отметил Артем Лобачев, генеральный директор авиакомпании «Ямал».

В зимнем расписании рейсы в Сочи будут выполняться еженедельно. Из Салехарда вылет запланирован по пятницам, из Нового Уренгоя – по воскресеньям, из Ноябрьска – каждую среду, из Надыма – каждую субботу. В летнем расписании количество рейсов по этим направлениям вырастет в 3,5 раза. Авиакомпания «Ямал» продолжит выполнять еженедельные круглогодичные рейсы в Минеральные Воды из Салехарда и Нового Уренгоя. Маршрут из Ноябрьска в Минводы откроется с 1 мая на летний период.

В 2023 году количество субсидируемых рейсов вырастет на 155 по сравнению с 2022 годом. Больше полетов из городов Ямала состоится в Москву, Тюмень и Сочи. Остальные направления – в Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Горно-Алтайск и другие города – остаются в расписании без изменений и будут выполняться с регулярностью текущего года. По поручению губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова, планируется введение нового маршрута по направлению Салехард – Казань и обратно. В ближайшее время авиакомпания откроет продажи на данный рейс.

Салехард, Елена Васильева

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