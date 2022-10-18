Инфляция в ЯНАО с начала года составила 7,1 процента

В сентябре 2022 года потребительские цены в ЯНАО выросли на 0,2 процента. Об этом сообщает Тюменьстат. По данным управления статистики, всего с начала года в округе цены выросли на 7,1 процента.

Непродовольственные товары в сентябре подорожали на 0,2%, с начала года – на 9,7%.

Тарифы на платные услуги в ЯНАО в минувшем месяце выросли на 1,1%, с начала года – на 5,3%. Непродовольственные товары в сентябре подорожали на 0,2%, с начала года – на 9,7%, уточняет «Интерфакс».

Салехард, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»