Северный завоз на Ямале закончился досрочно

На Ямале в 2022 году досрочно выполнен план северного завоза. Централизованная поставка нефтепродуктов, угля и дров в навигацию этого года производилась на основании плановой потребности в топливно-энергетических ресурсах для предприятий коммунального и агропромышленного комплекса, социальной сферы, предприятий жизнеобеспечения ЯНАО, расположенных в районах с ограниченными сроками завоза грузов.

Как сообщили РИА «Новый дЕнь» в пресс-службе правительства ЯНАО, ресурсы в сезон завозятся в 31 населенный пункт в семи районах округа. Доставка начинается с мая и проходит в несколько этапов, по мере освобождения реки Обь и ее притоков от льда. Всего поставлено в рамках завоза в 2022 году 68,6 тысячи тонн нефтепродуктов, 16,1 тысячи тонн угля и 1,1 тысячи кубометров дров.

Основными получателями топлива являются – АО «Ямалкоммунэнерго», ООО «Ямал-Энерго» и ЗАО «Спецтеплосервис».

«В целом, процесс поставки топливно-энергетических ресурсов в навигацию 2022 года прошел без сбоев, несмотря на низкие уровни воды в реках Обь-Иртышского бассейна. Основной объем продукции был доставлен в более ранние сроки – май, июнь, июль, этому способствовали готовность получателей к приемке нефтепродуктов в ряде населенных пунктов в ранние сроки и в больших объемах, и привлечение генеральным перевозчиком АО «Омтранснефтепродукт» большего количества флота для перевозок нефтепродуктов», – рассказал генеральный директор АО «Ямалгосснаб» Владимир Жадовский.

Салехард, Елена Васильева

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