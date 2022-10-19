Жителям сел Надымского района раздали 24 теплицы

24 теплицы для жителей сел купила администрация Надымского района ЯНАО. По 8 штук передано в села Ныда, Нории и Кутопьюган.

«Такая мера поддержки востребована у местных жителей. Многие могут похвастать отличным урожаем овощей и фруктов, с любовью и заботой выращенных в условиях Крайнего Севера», – пояснили в пресс-службе администрации Надымского района. Там же выразили надежду на то, что жители сел с помощью теплиц смогут получить более высокий и ранний урожай.

Добавим, выдают теплицы по очереди семьям, оформившим соответствующую заявку. Заполнить необходимые документы можно в администрации села.

Надым, Елена Васильева

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