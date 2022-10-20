В больнице на Ямале пытались уволить беременную медсестру

В одной из ямальских больниц администрация пыталась незаконно уволить беременную сотрудницу.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, попытку нарушения трудового законодательства выявила прокуратура Шурышкарского района в ГБУЗ ЯНАО «Мужевская центральная районная больница».
Установлено, что беременная женщина работает в должности постовой медицинской сестры по совместительству на основании бессрочного трудового договора. При этом работодатель направил ей незаконное уведомление о предстоящем увольнении с вышеуказанной должности.
Прокурором района в целях предупреждения правонарушения главному врачу больницы объявлено предостережение о недопустимости нарушений закона.
Благодаря прокурорскому вмешательству приказ об увольнении не издан, незаконное увольнение беременной женщины предотвращено.
Салехард, Елена Васильева
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