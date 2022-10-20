«Дочку» Роснефти наказали за загрязнение нефтепродуктами более 3 га леса на 41 млн рублей

На Ямале «дочку» Роснефти «РН-Пурнефтегаз» наказали за загрязнение нефтепродуктами леса.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, природоохранная прокуратура провела проверку на предприятии и обнаружила загрязненные нефтесодержащей жидкостью лесных участков общей площадью более 3 га. В результате порчи почв лесному фонду причинен ущерб в размере более 41 млн рублей.

Природоохранным прокурором направлены иски в суд о взыскании с предприятия денежных средств в счет возмещения ущерба, причиненного лесному фонду, а также возложении обязанности провести рекультивацию нарушенных лесных участков. Суд удовлетворил требования прокуратуры, ущерб был возмещен. Вопрос рекультивации загрязненных земель в лесном фонде находится на контроле ямальской прокуратуры.

Напомним, что «РН-Пурнефтегаз» является оператором по добыче, подготовке и сдаче нефти, газа и газового конденсата на лицензионных участках ПАО «НК «Роснефть» в Ямало-Ненецком автономном округе и осуществляет хозяйственную деятельность на 13 лицензионных участках, к которым приурочено 12 нефтегазоконденсатных месторождений.

Салехард, Елена Васильева

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