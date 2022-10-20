На Ямале создан оперштаб по вопросам безопасности в регионе

На Ямале по поручню президента РФ создан штаб для координации работы по повышению безопасности в регионе. Накануне прошло первое заседание, которое провел губернатор региона Дмитрий Артюхов.

«В соответствии с прямым поручением главы государства оперативный штаб на Ямале приступил к работе незамедлительно, его работу в ежедневном режиме буду контролировать лично. Наша задача – не допустить сбоев в работе объектов важнейшей для страны энергетической инфраструктуры, жизнеобеспечения, связи. Мы будем продолжать выполнять все поручения главы государства по обеспечению потребностей, возникающих в ходе проведения специальной военной операции, и поддержке мобилизованных ямальцев и членов их семей. В любой ситуации, люди должны чувствовать себя защищёнными», – сообщил ан заседании Дмитрий Артюхов.

Оперативный штаб будет работать под руководством главы округа, также в его состав вошли руководители органов исполнительной власти автономного округа и главы территориальных органов силовых структур. В задачи штаба входит оперативная реализация мер, направленных на обеспечение безопасности людей, стабильную работу экономики, охрану и антитеррористическую защищенность, соблюдение общественного порядка, рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора ЯНАО.

Отметим, что на Ямале уровень готовности – базовый, то есть направленный прежде всего на поддержание стабильности, приведение в порядок всей нормативной базы.

Салехард, Елена Васильева

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