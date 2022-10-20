Для школ Ямала разработают специальную антибуллинговую программу

На Ямале для школ разработают специальную антибуллинговую программу. Данный вопрос обсуждался в Салехарде на окружном семинаре-практикуме федеральных экспертов. Они рассказали педагогам-психологам Ямала о маркерах наркораспространения, суицидального поведения, колумбайн-угроз, информационных фейков и других актуальных вопросах, сообщает департамент образования ЯНАО.

Новая антибубблинговая программа будет называться «Каждый самый важный». Также предполагается создание психологической группы, обеспечивающей оперативную помощь каждому ребенку, который оказался в трудной жизненной ситуации.

Салехард, Елена Васильева

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