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Четверг, 20 октября 2022, 18:29 мск

Новости Ямал

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Для школ Ямала разработают специальную антибуллинговую программу

На Ямале для школ разработают специальную антибуллинговую программу. Данный вопрос обсуждался в Салехарде на окружном семинаре-практикуме федеральных экспертов. Они рассказали педагогам-психологам Ямала о маркерах наркораспространения, суицидального поведения, колумбайн-угроз, информационных фейков и других актуальных вопросах, сообщает департамент образования ЯНАО.

Новая антибубблинговая программа будет называться «Каждый самый важный». Также предполагается создание психологической группы, обеспечивающей оперативную помощь каждому ребенку, который оказался в трудной жизненной ситуации.

Салехард, Елена Васильева

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