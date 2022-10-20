Ямальские сироты по желанию смогут получить жилье в любом городе страны

В ЯНАО изменили механизм обеспечения сирот жильем. Как сообщает пресс-служба Законодательного Собрания региона, такое решение депутаты ямальского парламента приняли на пленарном заседании.

Изменения позволят предоставлять жильё сиротам в любом населённом пункте Ямала и других регионах страны по их желанию. Ранее это было возможно только в случае отсутствия подходящих жилых помещений в муниципалитете, где сирота должен получить жилье. Новые правила касаются: детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из этих категорий, которые достигли 23-х лет.

«Обеспечение сирот жильём – одно из важнейших социальных обязательств региональных властей. На сегодня основная сложность при соблюдении имущественных интересов ямальцев – дефицит подходящих помещений в небольших и отдалённых населённых пунктах округа, например, таких, как Новый Порт, Панаевск, Антипаюта. Обновлённый механизм поможет своевременно обеспечивать права всех сирот вне зависимости от места их проживания», – прокомментировала Надежда Гудкова, председатель Комитета Заксобрания Ямала по соцполитике.

С просьбой расширить возможность выбора будущего места жительства дети-сироты и их опекуны неоднократно обращались к депутатам и в органы опеки. «Многие ребята планируют продолжить обучение в Салехарде, Ноябрьске, Новом Уренгое, Тюмени, собственное жильё в городе станет для них отличным подспорьем», – отметили в пресс-службе ЗакСобрания ЯНАО.

В этом году жильё в ЯНАО получили 139 сирот.

Салехард, Елена Васильева

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