За 9 месяцев 2022 года Ямал собрал налогов больше на 144 процента

На Ямале налоговые поступления в бюджет за 9 месяцев текущего года составили 233 млрд рублей. Данный показатель на 144% выше аналогичного периода прошлого года. Об этом сегодня, 20 октября, на заседании окружного парламента сообщила руководитель Управления Федеральной налоговой службы по ЯНАО Яна Калюжина, сообщает пресс-служба ЗакСо Ямала.

За истекший период поступления администрируемых службой доходов в бюджет автономного округа составили: налог на прибыль – 80,7 млрд рублей, налог на имущество организаций – 78 млрд рублей, НДФЛ – 39,2 млрд рублей.

Об эффективности работы налоговых органов свидетельствует выполнение планового задания окружного бюджета за 9 месяцев 2022 года – 107,5%, а также снижение задолженности окружного бюджета на 197 млн рублей, или на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ежегодно налоговые органы увеличивают поступления и уровень собираемости имущественных налогов физических лиц – в 2022 году планируется повышение до 82%.

«Несмотря на санкционные ограничения на фоне масштабной структурной перестройки экономики, обеспечены положительные темпы роста поступлений доходов в консолидированный бюджет Российской Федерации. Высокий уровень собираемости имущественных налогов в регионе – это слаженное и эффективное взаимодействие налоговой службы с местными органами власти. Мы с коллегами-депутатами высоко оцениваем уровень налогового администрирования на территории округа», – отметил заместитель председателя ямальского парламента Виктор Казарин.

Салехард, Елена Васильева

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