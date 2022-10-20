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Четверг, 20 октября 2022, 18:30 мск

Новости Ямал

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ДепФин ЯНАО выкупил все облигации физлиц от 2017 года выпуска

Департамент финансов ЯНАО завершил выкуп ямальских облигаций для физических лиц. Ценные бумаги были размещены в продажу 18 октября 2017 года сроком на пять лет, напомнила пресс-служба ведомства.

Номинальная стоимость гособлигаций составила один миллиард рублей, при ставке квартального купона на весь срок обращения в 9,25% годовых.

Распродали бумаги в 2017 году рекордно быстро – в течение одного дня. Причем спрос превысил предложение в полтора раза. Покупателями облигаций стали жители многих регионов России – от Владивостока до Калининграда.

«Основная цель размещения ямальских облигаций, в первую очередь, была в повышении финансовой грамотности населения, – пояснила заместитель губернатора ЯНАО, директор окружного департамента финансов Альбина Свинцова. – Приобретя «народные» облигации, жители округа не просто вложили деньги в рыночный инструмент с высокой доходностью при отсутствии каких-либо рисков, фактически ямальцы инвестировали собственные финансы в экономику и будущее своего региона».

В Департаменте финансов ЯНАО подчеркивают, что арктический регион обладает безупречной кредитной историей и высокой инвестиционной привлекательностью, что неоднократно подтверждалось рейтинговыми агентствами.

Кредитные рейтинги Ямала находятся на максимально возможном уровне для регионов РФ. За всю новейшую историю автономный округ своевременно и в полном объеме осуществляет обслуживание и погашение своих долговых обязательств.

Салехард, Елена Васильева

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