Ямалец получил почти полтора года колонии за езду в пьяном виде

24-летний житель Салехарда получил почти полтора года колонии за езду в нетрезвом виде.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО, мае текущего года обвиняемый принял алкоголь и сел за руль автомобиля, после чего попал в ДТП. Мужчину задержали сотрудники ГИБДД Салехарда и отстранили от управления транспортным средством.

В прокуратуре отмечают, что ранее гражданин уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за подобное преступление и ему назначалось наказание в виде лишения свободы условно, однако исправлению поведения это не способствовало.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя виновному назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 4 месяца в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься детальностью, связанной с управлением транспортными средствами, скором на 4 года 6 месяцев.

Салехард, Елена Васильева

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