Ямалец пытался зарубить топором собутыльника, отказавшегося продолжать пить

На Ямале мужчина пытался зарубить топором своего собутыльника, отказавшегося продолжать употреблять с ним спиртное.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО, по данным следствия и суда, 31 марта 2022 года в городе Надыме двое знакомых совместно распивали спиртные напитки в квартире. Ночью хозяин жилища разбудил гостя и предложил ему продолжить застолье, но тот отказался. Разозлившись на отказ, мужчина нанес потерпевшему несколько ударов топором в область головы и рук. Однако раненный гость смог выбежать на улицу, где ему на помощь пришли прохожие.

В ходе сбора характеризующих материалов на фигуранта уголовного дела установлено, что ранее 42-летний мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение преступлений против личности.

В ходе предварительного следствия в отношении нападавшего избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Надым, Елена Васильева

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