Со следующего года из Салехарда можно будет улететь в Казань прямым рейсом

Со следующего года из Салехарда можно будет прямым рейсом улететь в Казань. Направление начнет работать с 8 января, билеты уже продаются. Решение о введении прямых субсидируемых перелетов по этому направлению принял губернатор округа Дмитрий Артюхов.

Рейсы будут выполняться еженедельно по воскресеньям, вылет из столицы ЯНАО запланирован на 9:40, прибытие в Казань в 10:20 по местному времени. Обратные рейсы из Казани в 11:15, посадка в Салехарде в 15:45. Пассажиров будут перевозить на современных российских лайнерах Sukhoi Superjet 100 вместимостью 93 посадочных места экономического класса обслуживания, сообщили в пресс-службе правительства ЯНАО.

«Прямые рейсы в Казань запускаем по многочисленным просьбам ямальцев – мне писали об этом и в социальных сетях, спрашивали во время встреч с населением. Уверен, направление будет востребовано, учитывая, что часть авианаправлений, которые развивали раньше, пока недоступны. Понимаю, насколько важно для северян иметь возможность выехать за пределы региона, долететь до крупных городов страны быстро и без пересадок, особенно для семей с детьми. Именно поэтому постоянно работаем над расширением маршрутной сети нашей авиакомпании, увеличиваем число субсидируемых рейсов, внимательно изучаем запросы жителей Ямала»», – пояснил Дмитрий Артюхов.

Новое направление стало 11-ым в маршрутной сети «Ямала» с вылетом из Салехарда и 41-ым субсидируемым рейсом авиакомпании.

Напомним, ранее авиакомпания «Ямал» открыла расписание на 2023 год. Сохраняются все действующие субсидируемые направления текущего года, большинство рейсов становится круглогодичными. Маршрут Ноябрьск – Минеральные Воды и обратно – будет летним.

Салехард, Елена Васильева

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