На Ямале психологи улучшают навыки, чтобы работать с семьями мобилизованных

На Ямале психологи-волонтеры, работающие с семьями мобилизованных, запустили образовательную программу для повышения профессиональных навыков.

Мастер-классы проходят в онлайн и офлайн-форматах, они объединили уже 80 специалистов региона. Это сотрудники учреждений, которые готовы на безвозмездной основе помогать нуждающимся в своем муниципалитете.

Обучающие семинары проводят клинические психологи, имеющие опыт работы в чрезвычайных ситуациях, и представители Российского Красного Креста. Для ямальских добровольцев уже выступили федеральные эксперты Светлана Макеева и Сергей Асатуров, которые работают с вынужденными переселенцами, а также с жителями территорий, где проводится специальная военная операция.

«Универсальной методики для работы не существует. Для каждого нужен свой индивидуальный подход. Именно его психологам необходимо в максимально сжатые сроки определить и использовать. При работе в ЧС у специалиста нет времени на многочасовые сеансы, чтобы раскрыть человека, есть только здесь и сейчас. Работать в таких условиях – это навык, который необходимо обрести. Дабы уметь оперативно находить подходящие средства коммуникации, помогать нуждающимся вновь обрести фазу безопасности, а главное – контролировать собственное состояние, уметь восстанавливать внутренний ресурс, мы и проводим семинары. Специалист, который утратил свой ресурс, не может помочь другим, ведь он должен помочь себе», – рассказал Сергей Асатуров, клинический психолог, директор «Центра социальной помощи семье и детям города Ростова-на-Дону», эксперт Росмолодежи.

Сейчас волонтёры выстраивается систему коммуникации с семьями мобилизованных. Добровольцы уже прошли мастер-классы от психологов МЧС, алгоритм взаимодействия определён. Активисты выходят на связь с теми, чьи близкие сейчас защищают Родину, консультируют жителей по различным вопросам. Направление в регионе курирует Милана Зандукаева.

«При разговоре с семьями мобилизованным мы интересуемся их состоянием, беседуем на различные темы. Волонтеры психологи выстраивают диалог таким образом, чтобы житель сам поделился наболевшем. Если оказывается, что человеку нужна какая-то помощь, мы отрабатываем запрос через штаб #МыВместе. А после звонком с волонтёрами обсуждаем ситуации, с которыми каждый столкнулся в течение дня – эмоциональная разрядка. Поддержка сейчас нужна всем, в том числе и самим психологам. Мы должны обеспечить их новыми знаниями, информацией и материалами для работы со специфической группой населения, к которым можно отнести семьи мобилизованных ямальцев. И мы стараемся приглашать психологов и специалистов, которые подключены к такой работе с февраля этого года», – рассказала Милана Зандукаева, региональный координатор волонтеров психологов Ямала.

Для того, чтобы получить психологическую помощь по телефону достаточно позвонить 8 (34922) 6-23-73 или же обратиться на единую горячую линию взаимоподдержки 8(800)200-34-11 – номер, который работает круглосуточно.

Салехард, Елена Васильева

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