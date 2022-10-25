В Муравленко наркомана лишили прав через суд

В Муравленко наркозависимый имел права на управление автомобилем несмотря на официальный диагноз. Прокуратура через суд лишила его прав. Об этом сообщают в надзорной инстанции 25 октября 2022 года.

«Местный житель состоит на учёте в медицинской организации с диагнозом «Синдром зависимости от стимуляторов, средняя стадия», который входит в перечень противопоказаний для осуществления деятельности, связанной с источником повышенной опасности. Таким образом, он не имеет право управлять транспортным средством», – рассказали в прокуратуре.

После вступления в законную силу решения суда мужчина будет лишён водительских прав.

Муравленко, Наталья Ефремова

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