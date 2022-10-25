Паромная переправа Салехард – Лабытнанги прекратит работу через неделю

Паромная переправа Салехард – Лабытнанги 3 ноября прекратит свою работу до весны. Это происходит ежегодно, после появления устойчивых плавучих льдов в районе движения составов.

Функционирование паромной переправы зависит от погодных условий, сейчас она работает в ограниченном режиме и в случае изменения погодных условий в сторону ухудшения может остановиться совсем в любой момент, – пояснил начальник отдела развития водного транспорта департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Алексей Костогрыз.

Жителям ЯНАО, планирующим воспользоваться услугами паромной переправы, в том числе для проезда на железнодорожный вокзал в Лабытнанги и в аэропорт Салехарда, рекомендовано следить за текущими погодными условиями и планировать поездки заблаговременно.

Информацию о работе паромной переправы можно получить по телефонам +7 (34922) 7-17-04 и +7 (912) 420-40-46. Также за движением паромов можно наблюдать в режиме онлайн.

После прекращения паромного сообщения организация пассажирских перевозок между городами Салехард и Лабытнанги будет осуществляться вертолетами и далее после установления устойчивого ледового покрытия судами на воздушной подушке.

Салехард, Елена Васильева

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