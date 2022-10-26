Ямалец отдал 2 миллиона рублей за снятие порчи

Житель Ямала отдал 2 млн 26 тысяч рублей за снятие порчи.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УМВД РФ по ЯНАО, в ОМВД России по Пуровскому району обратился 39-летний житель города Тарко-Сале с заявлением о мошенничестве. Он рассказал, что в сентябре этого года в интернете нашел объявление об оказании экстрасенсорных услуг и проведению различных ритуалов по снятию порчи. Мужчина решил воспользоваться услугой гадалки. На протяжении месяца мошенница под различными предлогами проведения обрядов снятия порчи с семьи заявителя убедила его перевести на указанные ею счета денежные средства в размере 2 миллионов 26 тысяч рублей. Гадалка заверила мужчину, что после проведения магических услуг денежные средства она вернет. Однако, когда он попросил вернуть ему деньги, она ответила ему отказом и перестала выходить на связь. Мужчина понял, что его обманули, и обратился в полицию.

Следственным отделом ОМВД России по Пуровскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Полицейские устанавливают лиц, причастных к совершению преступления.

Тарко-Сале, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»