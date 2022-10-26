Прокуратура требует от мэрии Лабытнанги построить тротуары на 7 улицах

В Лабытнанги прокуратура после проверки потребовала от мэрии построить пешеходные переходы.

«Установлено, что по одной из сторон участков автомобильных дорог на улицах Первомайская, Центральная, Студенческая, Полярная, Арктическая, Брусничная и Корчагинцев отсутствуют пешеходные тротуары.Учитывая, что указанные участки автомобильных дорог имеют асфальтобетонное покрытие, двустороннюю жилую застройку, через них проходят муниципальные и межмуниципальные маршруты, пешеходная зона является необходимым элементом безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения», – рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе надзорного ведомства.

Городской прокурор направил в суд исковое заявление о возложении на администрацию города обязанности по обустройству тротуаров на данных участках автодорог.

Судом требования прокуратуры полностью удовлетворены, фактическое исполнение находится на контроле прокуратуры.

Лабытнанги, Елена Васильева

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