Ямал увеличил количество разрешений на строительство многоквартирных жилых домов

С начала 2022 года на Ямале с начала года выдано 65 разрешений на строительство многоквартирных жилых домов. Это почти вдвое превышает показатели за аналогичный период прошлого года, в котором за три квартала 2021 года было выдано 35 разрешений. Больше всего домов строится в Салехарде, Новом Уренгое и Губкинском.

Основной объем новостроек предназначен для расселения аварийных домов. Ввод жилья способствуют реализации целей национального проекта «Жилье и городская среда» и решению по расселению одного миллиона квадратных метров аварийного жилья до 2025 года.

В Салехарде продолжается строительство самого крупного жилого микрорайона – Обдорский, в который переедет пять тысяч семей. Первые три дома планируется сдать до конца 2023 года. Жилье в окружной столице строится и в других районах: это 47 домов на 190 тысяч квадратных метров.

В Новом Уренгое строится микрорайон Славянский на 1 600 семей. Уже в этом году строители завершат здесь первые дома. А общий объем жилищного строительства достиг 25 домов на 141 тысячу квадратных метров.

Еще один лидер – Губкинский. Здесь застраивается сразу несколько новых микрорайонов. Всего здесь строится 28 домов на 75 тысяч квадратных метров.

Квартиры, в которые переедут ямальцы в рамках реализации жилищных программ, выполняются с чистовой отделкой, устанавливаются сантехника и кухонные плиты, натяжные потолки и ламинат. При соответствующих проектных решениях первые этажи оборудуются системами теплого пола.

Кроме строительства жилья в рамках социальных программ в округе реализуются частные проекты для продажи на первичном рынке. Задачу главам муниципалитетов активнее работать с застройщиками и развивать рынок жилья поставил губернатор Дмитрий Артюхов. Для региона это означает стабилизацию цен на рынке жилья и расширение возможностей, как в рамках социальных программ, так и для самостоятельного приобретения.

Сейчас в округе возводится 228 многоквартирных домов, общей площадью около 700 тысяч квадратных метров жилья, сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе правительства ЯНАО.

Салехард, Елена Васильева

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