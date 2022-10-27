Ямалец отдал лжесотрдунику банка 2 миллиона 300 тысяч рублей

Житель ЯНАО отдал мошенникам более двух миллионов рублей. Как

Сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УМВД округа, в полицию обратился мужчина, житель Губкинского, который рассказал, ему на мобильный телефон поступил звонок от неизвестного лица, который представился сотрудником банка. Он пояснил, что от имени заявителя был взят кредит. Будучи введенным в заблуждение, заявитель перевел денежные средства путем электронных транзакций в размере 2 млн 355 тыс. рублей на неустановленный счет.

По данному факту следственным отделением ОМВД России по г. Губкинскому возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до 10 лет.

Полиция призывает население проявлять бдительность и не доверять неизвестным лицам кем бы они ни представлялись: сотрудниками банков, правоохранительных органов, должностными лицами с определенными полномочиями. Необходимо прервать разговор, после чего посетить лично офис банковского учреждения либо перезвонить по телефону «горячей линии» банка, который указан на каждой банковской карте.

Губкинский, Елена Васильева

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