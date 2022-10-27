На Ямале все муниципалитеты получили паспорта готовности к зиме

Все муниципалитеты Ямала получили паспорта готовности к зиме. Первыми разрешение от Ростехнадзора получили Ямальский район и город Губкинский. Отметим, что в округе отопительный период начался 20 августа.

За межотопительный период выполнен необходимый объем профилактических и ремонтных работ на объектах энергетики, сообщили в пресс-службе правительства ЯНАО.

Централизованная поставка топливно-энергетических ресурсов для предприятий коммунального и агропромышленного комплекса, социальной сферы, предприятий жизнеобеспечения ЯНАО, расположенных в районах с ограниченными сроками завоза грузов, выполнена в полном объеме.

Всего поставлено в рамках завоза в 2022 году 68,6 тысячи тонн нефтепродуктов, 16,1 тысячи тонн угля и 1,1 тысячи кубометров дров.

«Завершаются работы по конструктивной части и благоустройству территорий после выполнения капитальных ремонтов. Также в этом году заменили порядка ста километров ветхих сетей, в том числе более 32 километров сетей теплоснабжения, 30 – водоснабжения, восемь – водоотведения и порядка 31 километра сетей электроснабжения. В навигацию 2022 года в полном объеме выполнена централизованная поставка топливных ресурсов для объектов ЖКХ», – рассказал директор департамента тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса ЯНАОДмитрий Афанасьев.

Резервным электроснабжением в автономном округе обеспечены все объекты жизнеобеспечения. Всего имеется 719 резервных источников.

Для оперативного устранения технологических нарушений в регионе действует 115 аварийно-выездных бригад, сформированы запасы материально-технических ресурсов.

Напомним, всего на Ямале к зиме подготовили 220 котельных, 80 водоочистных и 27 канализационных очистных сооружений, 2050 трансформаторных подстанций.

Отопительный период начался во всех муниципальных образованиях. С 20 августа тепло подали на социальные объекты Гыды и Антипаюты Тазовского района, а с 25 августа – в Губкинский, Новый Уренгой и Ямальский район. С 1 сентября на территории автономного округа обеспечена подача тепла на социально значимые объекты, в том числе детские сады и школы, жилищный фонд обеспечен тепловой энергией в полном объеме с 15 сентября.

Салехард, Елена Васильева

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