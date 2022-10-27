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Четверг, 27 октября 2022, 11:26 мск

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Житель Муравленко получил пять месяцев колонии за поддельные права

Житель Муравлено получил пять месяцев колонии за то, что пользовался поддельным водительским удостоверением.

В мае 2022 года сотрудниками дорожно-патрульной службы был остановлен автомобиль, водителем которого являлся 30-летний мужчина. В ходе проверки документов гражданин предъявил автоинспектору водительское удостоверение, которое по внешним признакам вызвало сомнение в подлинности, что впоследствии было подтверждено экспертизой.

В отношении злоумышленника отделением дознания ОМВД России по Муравленко возбуждено уголовно дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков».

Муравленковским городским судом Ямало-Ненецкого автономного округа фигурант признан виновным в совершении данного противоправного деяния, гражданину назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Муравленко, Елена Васильева

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