Пьяный ямалец пытался задушить женщину, отказавшуюся с ним жить

Ямалец пойдет под суд за то, что пытался задушить женщину, отказавшую ему в совместном проживании.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО, 4 сентября 2022 года в городе Муравленко 32-летний мужчина, находясь в гостях у знакомой женщины, предложил ей совместное проживание. Получив отказ, нетрезвый гость нанес хозяйке квартиры несколько ударов кулаками, после чего, обхватив руками за шею, стал душить, высказывая при этом угрозы убийством. На помощь потерпевшей пришли соседи, они же вызвали сотрудников полиции. Полицейского, пресекшего его преступные действия, обвиняемый публично оскорбил нецензурной бранью.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору. Мужчине грозит наказание по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством) и ст. 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти).

Муравленко, Елена Васильева

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