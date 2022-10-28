Сотрудникам ноябрьского «Трансгаза» выплатили долги по зарплате

Сотрудники ООО «Трансгаз» получили выплаты по задолженности по зарплате. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе региональной прокуратуры, организация не выплатила 11 сотрудникам заработную плату за август-сентябрь 2022 года в размере более 1,3 млн рублей.

Прокурор внес представление руководителю предприятия, направил иски в суд.

Благодаря прокурорскому вмешательству задолженность по заработной плате перед работниками была полностью погашена.

Ноябрьск, Елена Васильева

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