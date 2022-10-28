На Ямале на лежбище в устье реки Тиутей-Яха увеличилось количество детенышей моржей

На лежбище в устье реки Тиутей-Яха у побережья Карского моря увеличилось количество детенышей атлантических моржей, что еще более увеличивает ценность лежбища. Это стало известно в ходе работы

Арктического научно-исследовательского стационара Института экологии растений и животных УрО РАН и научно-экспедиционного центра «Морские млекопитающие» в рамках научно-исследовательского проекта «Комплексное изучение моржей ЯНАО».

Выросло и общее количество атлантических моржей на лежбище, говорят ученые. В этом году они единовременно наблюдали порядка трех – четырех тысяч особей.

Напомним, ямальское лежбище считается самой крупной концентрацией атлантических моржей в мире. В прошлом году в округе была запущена трехлетняя программа по его изучению, сообщили в пресс-службе правительства ЯНАО.

«Весь объем запланированных работ выполнен успешно. Спутниковыми передатчиками помечены семь моржей для отслеживания передвижений. У 30 животных взяты образцы биопсии, также ежедневно проводилась съемка лежбища с помощью квадрокоптера. В ближайшие несколько месяцев проведем большой объем лабораторных исследований и проанализируем полученные материалы», – рассказал старший научный сотрудник Арктического научно-исследовательского стационара Института экологии растений и животных Уральского отделения РАН Александр Соколов.

По итогам поездки ученые акцентировали внимание на необходимости усиления контрольных мер за посещением людьми района отдыха моржей. Для этого территории планируют придать статус особо охраняемой, чтобы обеспечить сохранность единственного материкового лежбища краснокнижного животного.

Отметим, что сегодня на Ямале находится 14 особо охраняемых природных территорий – это более 10% от общей площади региона. Статусом ООПТ федерального значения обладает Верхне-Тазовский и Гыданский национальный парк. Остальные 12 территорий имеют статус ООПТ регионального значения. В том числе природный парк «Ингилор» и геологический памятник природы Харбейский, которые станут частью ямальского туристического кластера.

Салехард, Елена Васильева

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