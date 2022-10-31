Пенсионерам вернули почти миллион, потраченный на капремонт дома

На Ямале пенсионерам вернули почти миллион рублей, который они потратили на капремонт дома.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе окружной прокуратуры, за помощью в надзорный орган обратился житель МО Мужевское. Жители дома по улице Юганская, 12 в селе Мужи, проживающие в помещениях на основании соцнайма, сделали капитальный ремонт за счет собственных средств. Однако затраченные денежные средства органом местного самоуправления пенсионерам не возмещались.

Прокуратура района направила иск в суд о взыскании с администрации денежных средств на сумму более 900 тыс. руб. Требования прокурора судом удовлетворены в полном объеме и уже выплачены жильцам.

Салехард, Елена Васильева

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