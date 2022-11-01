Семье с близнецами вручили «чумовой» капитал

Семье с новорожденными близнецами на Ямале вручили «чумовой» капитал.

Как сообщает пресс-служба правительства ЯНАО, Иван и Людмила Талеевы стали 21 семьей в Приуралье, получившей данную меру социальной поддержки. В районе сформированы еще 19 комплектов, которые вручат семьям оленеводов, когда они будут каслать вблизи Аксарки. Всего в округе «чумовой капитал» получили 119 молодых кочующих семей.

Супруги Талеевы ведут традиционный образ жизни коренных народов Севера и занимаются оленеводством. Иван работает в девятой бригаде АО «Совхоз «Байдарацкий», Людмила – чумработница. В семье подрастает двухлетняя дочка Екатерина, а весной родились близнецы – Елизавета и Василиса. Сейчас семья живет вместе с родителями в одном чуме, в будущем планирует обустроить собственное жилище.

«Чумовой капитал» выдается с 1 января 2021 года, при рождении третьего и последующих детей в молодых семьях, ведущих традиционный образ жизни. Инициатором уникальной меры поддержки выступил губернатор региона Дмитрий Артюхов.

Комплект включает в себя все необходимое для ведения хозяйства в условиях кочевья. В него входят шесты и сезонные покрытия для чума, печь, доски и нарты.

В августе 2022 года условия получения «чумового капитала» были улучшены. Срок выдачи комплекта продлен до 180 дней с момента принятия положительного решения по заявлению. Это связано с тем, что семьи находятся в местах кочевий подолгу и не могут забрать полагающийся комплект сразу.

Также получить комплект за семью тундровиков теперь могут и совершеннолетние родственники по доверенности в простой рукописной форме. Ее может оформить сам гражданин, не удостоверяя нотариально.

Салехард, Елена Васильева

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