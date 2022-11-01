Переправа Салехард – Лабытнанги перестанет работать в 9 вечера 3 ноября

3 ноября 2022 года до весны прекратит свою работу паромная переправа Салехард – Лабытнанги. Ежегодно это происходит после появления устойчивых плавучих льдов в районе движения паромных составов. Ориентировочный срок окончания работы паромной переправы в этом году – 21.00 3 ноября.

Дальнейшее функционирование паромной переправы будет зависеть от погодных условий, на данный момент ограничений в работе нет.

«После прекращения паромного сообщения перевозку будем осуществлять на вертолетах и воздушных подушках», – прокомментировал начальник отдела развития водного транспорта департамента транспорта и дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа Алексей Костогрыз.

Первый утренний вертолетный рейс выполняется без учета загрузки. Далее – по наполнению, при загрузке не менее 50% на круговой рейс. Стоимость проезда составляет 1210 рублей для взрослого пассажира, 605 рублей – для детей. Билеты приобретаются в кассе на первом этаже аэровокзала Салехарда и на вертолетной площадке в городе Лабытнанги.

После установления необходимой толщины льда на линию выйдут судна на воздушной подушке, уточнили в департаменте транспорта ЯНАО.

Стоимость проезда для пассажира «подушки» составит 146 рублей для взрослого пассажира, 73 рублей – для детей, стоимость провоза багажа – 14 рублей 60 копеек за 10 кг. ⠀С расписанием можно ознакомиться на сайте департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

Когда толщина льда будет безопасной для выхода людей на ледовую поверхность, дорожники приступят к намораживанию льда и обустройству ледовой переправы.

Салехард, Елена Васильева

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