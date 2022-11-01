Аэропорт Нового Уренгоя переходит на зимний режим работы

Аэропорт Нового Уренгоя перешёл на осенне-зимнее расписание полётов. В период зимней навигации полёты на регулярной основе по 25 российским направлениям будут выполнять 10 авиакомпаний.

Как сообщает департамент транспорта ЯНАО, в программе полётов на зиму 2022-2023 гг. перевозчики продолжат обслуживать большинство рейсов, открытых в летний период. В частности, сохраняются еженедельные рейсы в Горно-Алтайск, Сочи и Минеральные Воды. Сохраняются также рейсы в Тюмень, Екатеринбург, Красноярск, Челябинск, Санкт-Петербург, Новосибирск, Уфу и Казань.

Московское направление этой зимой будут обслуживать авиакомпании «Аэрофлот», «Сибирь» и «Ямал». В полетном плане – ежедневные утренние рейсы, а также несколько дневных рейсов в неделю – всего в Москву запланировано до 28 вылетов в неделю.

Зимняя навигация запланирована до 26 марта 2023 года.

Новый Уренгой, Елена Васильева

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