На Ямале стали реже умирать от проблем с кровью

На Ямале улучшилась ситуация по летальности, связанной с болезнями системы кровообращения, говорят медики. За первые девять месяцев текущего года показатель составил 183,3 на 100 тысяч населения, что на 10 % меньше аналогичного показателя прошлого года.

Достичь положительной динамики удалось благодаря усиленной комплексной профилактической работе, а также активному оснащению медицинских учреждений региона специализированным оборудованием. На минувшей неделе во всех медучреждениях Ямала прошли социально-профилактические акции, посвященные Всемирному дню борьбы с инсультом. Более тысячи северян узнали, как предотвратить инсульт и что делать при первых симптомах.

«По итогам диспансеризации в этом году в нашем регионе на первом месте среди всех выявленных заболеваний остаются болезни системы кровообращения. Около четверти из каждой тысячи обследованных пациентов имеют повышенное артериальное давление. У людей с высоким давлением инсульты развиваются в семь раз чаще», – отметила .

заместитель главного врача Ямальского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья Половодова.

На Ямале развита система поддержки пациентов, перенесших инсульт и инфаркт. С 2020 года более 2500 пациентов воспользовались региональной мерой поддержки и бесплатно получили лекарства для лечения на дому. С октября 2022 года перечень препаратов расширен. Также пациенты с повышенным давлением дополнительно обеспечиваются гипотензивными препаратами со скидкой 50 %. Более семи тысяч ямальцев воспользовались данной мерой поддержки.

Для реабилитации пациентов после инсульта, а также диагностики заболевания больницы региона оснащают современным оборудованием.

Салехард, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»