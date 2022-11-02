Спасатели сняли со льда 14 пассажиров аэролодки

На Ямале спасатели оказали помощь 14 пассажирам потерпевшей бедствие аэролодки. Как сообщает «Ямал-Медиа», плавсредство с людьми на борту, в том числе с 7 детьми, сломалось на реке Таз в пяти километрах от райцентра. Пассажиры судна не смогли самостоятельно добраться до берега – ледовая корка уже сформировалась, но оказалась слишком тонкой, чтобы выдержать вес человека.

На помощь к терпящим бедствие северянам выехали спасатели. Они доставили людей на сушу. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Напомним, что в регионах УрФо, в том числе на Ямале уже начался ледостав и выходить на свежий лед сейчас крайне опасно для жизни. В связи с погодными условиями на Ямале также 3 ноября после 21.00 закроется переправ Салехард – Лабытнанги.

Салехард, Елена Васильева

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