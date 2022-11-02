В Новом Уренгое поймали иностранца с большим количеством наркотиков

В Новом Уренгое полиция поймала гражданина одной из стран ближнего зарубежья с большой партией наркотиков. Как сообщает пресс-служба УМВД по ЯНАО, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранителями на улице задержан ранее судимый 31-летний мужчина. В ходе личного досмотра у него было изъято 11 свертков с веществом растительного происхождения, которое оказалось марихуаной общей массой 20,38 грамм.

Данное наркотическое средство мужчина намеревался продать в Новом Уренгое.

В отношении иностранца следственным отделом ОМВД России по г. Новый Уренгой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30 п. а,б ч.3 ст.228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в значительном крупном размере».

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до 15 лет.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Новый Уренгой, Елена Васильева

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