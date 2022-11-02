Ямалец напился и убил женщину

в новом Уренгое перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в убийстве местной жительницы. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО, преступление было совершено в августе 2022 года. В Новом Уренгое в квартире по улице Таежная 52-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры избил свою гостью – 37-летнюю женщину, после чего нанес потерпевшей несколько ударов ножом. От полученных повреждений женщина скончалась на месте происшествия. С целью сокрытия совершенного убийства и, не желая быть привлеченным к уголовной ответственности, обвиняемый скрыл тело погибшей. Причастность мужчины к совершению убийства была незамедлительно установлена следственно-оперативным путем, после сообщения от местных жителей об обнаружении ими частей тела погибшей.

По ходатайству следствия в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Новый Уренгой, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»