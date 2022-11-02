Житель Надыма пришел пьяным в комиссию ПНД и устроил там скандал и драку с полицейским

В Надыме пьяный мужчина пришел на собрание комиссии по делам несовершеннолетних и устроил там скандал с дракой.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО, 10 ноября 2021 года в городе Надыме ранее неоднократно судимый 42-летний пьяный мужчина пришел на заседание районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Там он, не желая быть привлеченным к административной ответственности за совершенное им ранее правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ (Ненадлежащие исполнение родительских обязанностей) стал в агрессивной форме, используя нецензурную брань, высказывать свое недовольство присутствующим членам комиссии, в числе которых находился сотрудник полиции. Находившийся при исполнении служебных обязанностей полицейский вывел правонарушителя на улицу, где мужчина внезапно нанес ему несколько ударов, с силой оттолкнул в сторону и предпринял попытку скрыться, однако был задержан патрульно-постовой службой полиции.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 1 года 11 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Надым, Елена Васильева

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