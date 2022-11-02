Власти Нового Уренгоя тратят десятки миллионов на подсветку домов

Мэрия Нового Уренгоя провела несколько аукционов по поиску подрядчиков, которые смонтируют подсветку на жилых домах. Свежие торги завершились в конце октября. По их итогам власти Нового Уренгоя потратят более 12 млн рублей на подсветку 6 домов. Изначально чиновники готовы были заплатить более 19 млн рублей, но в ходе торгов цена снизилась. Монтировать подсветку будет компания из Москвы – «АльянсСтройСвет». Она стала победителем аукциона.

За 12,3 млн рублей подсветят дома по адресам: мкр. Энтузиастов, д. 8, мкр. Энтузиастов, д. 9, ул. Сибирская, д. 81, ул. Сибирская, д. 85, ул. Сибирская, д. 77, ул. Сибирская, д. 17Б. Это будет контурное освещение карнизов фасадов. Работы нужно выполнить до 15 декабря 2022 года.

Эта же компания получила контракт на монтаж подсветки дворца спорта «Звёздный» на 6,3 млн рублей от чиновников Нового Уренгоя.

Чуть ранее мэрия Нового Уренгоя заключила ещё один контракт на монтаж архитектурной подсветки на домах – на 17,6 млн рублей. За эти деньги подрядчик «Союзстрой» должен оформить 13 зданий. Их адреса: мкр. Дружба, д. 4/1, мкр. Дружба, д. 4/2, мкр. Дружба, д. 4/3, мкр. Дружба, д. 5/3, Дружба, д. 5/4, мкр. Оптимистов 4/2, мкр. Оптимистов 4/3, мкр. Мирный 1/3А, мкр. Мирный 1/6А, мкр. Мирный 1/7А, мкр. Мирный 3/1А, мкр. Советский 9/2А, мкр. Строителей 7/2.

В конце октября светодиодным градусником на фасаде дома хвастался посёлок Уренгой. На его установку власти потратили из бюджета почти 2 млн рублей.

Новый Уренгой, Наталя Ефремова

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