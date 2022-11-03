В Губкинском пьяная женщина зарезала гостя

В Губкинском под суд отправлена женщина, которая в пьяном виде напала с ножом на гостя и убила его.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО, 12 августа 2022 года в городе Губкинский 43-летняя местная жительница, находящаяся в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры внезапно нанесла удар ножом в область грудной клетки своему 60-летнему гостю. Он истек кровью и умер. О том, что мужчина скончался, хозяйка жилья узнала только утром и сообщила о произошедшем родне. В ходе предварительного следствия в отношении женщины была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время следствием собрано достаточно доказательств ее вины, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Обвнения выдвинуты по части 1 статьи 105 УК РФ.

Губкинский, Елена Васильева

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