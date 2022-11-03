В Салехарде наркомана лишили прав

На Ямале у наркомана по суду отобрали водительские права.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры ЯНАО, возможности управлять транспортными средствами лишился местный житель, ранее осужденный за приобретение и хранение наркотиков.

Установлено, что Салехардский городской суд в сентябре 2022 года вынес приговор в отношении местного жителя и признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение наркотических средств). Осужденному назначено наказание в виде 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Мужчина состоит на учёте у врача-нарколога как наркозависимое лицо, при этом имеет водительское удостоверение категорий «В, В1, С, С1, М».

Как поясняют в пресс-службе ямальской прокуратуры, наркомания – это заболевание, которое является медицинским противопоказанием для вождения, поскольку не гарантирует безопасности другим участнкам дорожного движения.

В этой связи прокурор города направил иск в суд о лишении мужчины права управления транспортными средствами.

Суд полностью удовлетворил требования прокурора.

Салехард, Елена Васильева

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