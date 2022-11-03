На Ямале глухари вышли на дорогу и остановили движение транспорта

На Ямале в социальных сетях набирает популярность видео о том, как из лесу на дорогу вышли несколько глухарей и остановили движение транспорта. Стая насчитывала примерно полсотни птиц, сообщает «Ямал-Медиа».

Птиц не напугал приближавшийся к ним большегруз, они продолжили «пастись» на трассе в поисках мелких камушков, которые необходимы им для пищеварения.

Стрелять по глухарям, которые выходят на дорогу, из автомобиля нельзя. Об этом напомнили в Службе по охране биоресурсов Ямала. Данные действия будут рассматриваться как браконьерство, за них предусмотрена, в том числе, и уголовная ответственность – вплоть до двух лет лишения свободы, напоминает «Ямал-Медиа».

При этом сезон охоты на боровую дичь в округе на сегодняшний день открыт до 28-го февраля включительно.

Салехард, Елена Васильева

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