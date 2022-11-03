На Ямале начали забой оленей

На Ямале начался осенний забой оленей на мясо. Как сообщает «Ямал-Медиа», сотрудники подразделения МП «Ямальские олени» на Юрибее уже приступили к мясозаготовкам. К концу текущей недели к ним присоединятся работники филиала предприятия в райцентре. В конце ноября к убойной кампании подключится подразделение в Сеяхе, сообщил глава района Андрей Кугаевский.

«В этом году заготовим 850 тонн оленины. Скоро новая партия свежей и экологически чистой олени поступает в фирменные магазины «Ямальские олени» и распределяется по всему округу. Ассортимент продукции предприятия постоянно достигает максимального уровня, в настоящее время он насчитывает 200 наименований», – отметил чиновник в Телеграм.

Отметим, что мясо оленей считается самым экологически и этически чистым – животные находятся на свободном выпасе, не употребляют искусственные корма и пищевые добавки, приносят меньший вред экологии, чем крупный рогатый скот и свиньи.

Салехард, Елена Васильева

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