День народного единства на Ямале будет трезвым

Ямальчане будут отмечать День народного единства на трезвую голову.

Как сообщает «Ямал 1» со ссылкой на правительство региона, продажу алкогольной продукции повсеместно приостановят с 22:00 3 ноября до 10:00 5 ноября.

В региональном правительстве также отметили, что мера направлена на сохранение здоровья населения и распространяется не только на День народного единства, но и ан другие большие и значимые праздники.

Салехард, Елена Васильева

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