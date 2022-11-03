Ямальцы отдали мошенникам 200 миллионов рублей

Жители Ямала добровольно отдали мошенникам почти 200 млн рублей. Это статистика за 9 месяцев текущего года. Все преступления связаны с хищениями средств граждан посредством информационно-телекоммуникационных технологий, в том числе с банковских карт и электронных средств платежа.

В текущем году на территории Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 1 150 таких преступлений, ущерб от которых составил 199 млн. рублей.

По статистике правоохранителей, одним из наиболее распространенных способов хищения остается получение под различными предлогами (блокировка карты, внесение предоплаты за приобретаемый товар и др.) информации о банковских картах, идентификаторах пользователей и паролях для доступа к онлайн-банкингу с последующим выводом средств через сервисы дистанционного банковского обслуживания. Зачастую мошенники вынуждают потерпевших оформлять кредиты с целью предотвращения их несанкционированного получения третьими лицами и осуществлять дальнейший перевод денежных средств на якобы «безопасные» счета злоумышленников.

К примеру, в конце октябре 2022 года жительнице Салехарда от неизвестного лица, представившегося сотрудником банка, поступил звонок. В ходе разговора преступник под предлогом пресечения несанкционированного списания денежных средств убедил потерпевшую о необходимости перевода их на безопасные банковские счета. Таким способом мошенники похитили 16 млн. 593 тыс. рублей.

Следственным отделом ОМВД России по г. Салехарду по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

«Призываем граждан быть бдительными и ни при каких обстоятельствах никому не передавать данные банковских карт, а также не оформлять кредиты по просьбе неизвестных лиц и не переводить денежные средства на не принадлежащие Вам счета. Необходимо помнить, что сотрудники кредитных организаций никогда

не потребуют информацию о Ваших счетах», – отметили в полиции.

Салехард, Елена Васильева

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