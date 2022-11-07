В Тазовском районе назначен прокурор из другой области

В Тазовском районе ЯНАО новый прокурор – это бывший заместитель ноябрьского прокурора Юрий Абрамов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО 7 ноября 2022 года.

Приказ генпрокурора подписан ещё 1 ноября.

Согласно официальной справке, г-н Абрамов родился 09.12.1983 г. В 2006 году окончил ГОУ ВПО «Московский гуманитарно-экономический институт», работает в органах прокуратуры свыше 14 лет. В период с 2007 года по 2021 год работал в Калужской области, октября прошлого года проходит службу на Ямале.

Тазовский район, Наталья Ефремова

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