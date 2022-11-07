Ямалец, которого пьяным сдали в полицию, вернулся и убил соседа

На Ямале в суд направлено дело мужчины, который в пьяном виде сначала попал в полицию, а потом вернулся домой и убил человека.

Трагический инцидент случился 12 декабря 2021 года в городе Надыме. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО, 37-летний ранее судимый мужчина, находясь в гостях у соседей, в ходе распития спиртных напитков вступил в драку с хозяином квартиры. Сотрудники полиции, вызванные на происшествие женой соседа, выдворили нетрезвого мужчину из квартиры и, доставив его в отделение полиции. С ним была проведена профилактическая беседа. Однако мужчина из отделения полиции вновь отправился к соседям. Преодолев сопротивление женщины, которая пыталась удержать его на пороге, он незаконно вторгся в квартиру, где жестоко избил соседа. Потерпевший скончался в больнице от полученных телесных повреждений через несколько дней.

Следствием собрана достаточная доказательственная база в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Салехард, Елена Васильева

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