Три жительницы Салехарда через прокуратуру вернули себе деньги материнского капитала

Три жительницы Салехарда через прокуратуру и суд оспорили отказ в выдаче им материнского капитала. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, в 2022 году Департамент по труду и социальной защите населения администрации Салехарда отказал женщинам в выдаче свидетельства на материнский (семейный) капитал, поскольку они проживали в автономном округе менее одного года. При этом из представленных документов следовало, что женщины более года непрерывно проживали в городе, а их дети обучались в местных образовательных организациях.

С целью восстановления прав матерей на получение положенных выплат прокуратура города предъявила иски в суд.

Судом требования прокуратуры полностью удовлетворены.

Исполнение решения суда находится на контроле.

Салехард, Елена Васильева

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