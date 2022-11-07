В Салехарде мамы обсуждают в соцсетях опасную горку, которая должна была заканчиваться забором, а заканчивается ступенькой

В Салехарде родители бурно обсуждают в социальных сетях небезопасную горку, которой пользуются их дети.

«Детская площадка на Комсомольской, дети при катании с горки ударяются головой», – сигнализирует одна из северянок в салехардском паблике соцсети ВКонтакте.

Разобраться в причинах этого архитектурного безобразия помогли соседи, отмечает издание NUR24.ru.

«Изначально там стоял забор который дети сломали! И образовалась ступенька! А дальше забора идет пешеходная прогулочная зона. А больше сделать детскую площадку нельзя, так как под землей проложен газопровод», – комментирует ситуацию знакомый с ситуацией горожанин.

А кто-то и вовсе решил напомнить о гражданском долге и самоорганизации.

«Накидайте снега, полейте водой (по-моему, самый простой способ подровнять)… сделайте что-нибудь для своего ребенка… или вы думаете, сейчас будут перекладывать площадку, чтоб дети не ударялись?» – взывает к активности местный житель.

Оперативной реакции администрации на сигнал не последовало.

Салехард, Елена Васильева

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