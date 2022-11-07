В Салехарде из окна окружной больницы выпала женщина

ЧП в Салехарде: из окна окружной больницы выпала пожилая женщина, она скончалась.
Как сообщает «Ямал-Медиа», по предварительным данным, трагический инцидент произошел вечером в субботу. Погибшей было 74 года, она проходила лечение в терапевтическом отделении. От полученных травм женщина скончалась.
По факту трагедии проводится доследственная проверка.
Салехард, Елена Васильева
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