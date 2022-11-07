Житель Лабытнаги забил собутыльника до смерти за отказ покупать алкоголь

Житель ЯНАО получил 7 лет тюрьмы за то, чтоб забил до смерти одного из собутыльников.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО, трагический инцидент случился 16 марта в Лабынанги – компания местных жителей распивала спиртные напитки. Пожилой мужчина, на деньги которого покупался алкоголь, собрался уходить, но его остановил 31-летний участник застолья и потребовал еще денег на спиртное. После того как потерпевший отказал, он нанес ему несколько ударов кулаком в область головы.
На следующий день потерпевший скончался в результате причинения ему закрытой черепно-мозговой травмы.
Приговором суда виновному назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.
Лабытнанги, Елена Васильева
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