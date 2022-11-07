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Понедельник, 7 ноября 2022, 15:01 мск

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Ямалец ради банковской карты шесть раз ударил приятеля ножом

Ямалец получил шесть лет исправительной колонии за то, что ради банковской карты шесть раз ударил ножом своего приятеля. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УМВД РФ по ЯНАО, житель села Аксарка Приуральского района пришел в гости к своему приятелю и когда они распивали спиртное, мужчине пришла в голову мысль похитить банковскую карту хозяина дома. Для этого он вооружился ножом и начал угрожать пострадавшему. После этого гость нанес своему приятелю более шести ударов ножом, один из которых достиг цели. После этого злоумышленник взял карту и скрылся. Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Приуральскому району в ходе оперативно-розыскных мероприятий мужчина был задержан. Вину в совершенном преступлении он не признал, в ходе предварительного следствия давал путаные показания.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ «Разбой». В ходе расследования уголовного дела проведен большой объем оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий с целью доказательства вины жителя Приуральского района. Уголовное дело расследовано и с обвинительным заключением направлено в суд.

В октябре 2022 года после исследования судом всех доказательств по уголовному делу, собранных правоохранителями, в отношении подсудимого вынесен обвинительный приговор, назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Салехард, Елена Васильева

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