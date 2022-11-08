В Новом Уренгое пьяная женщина зарезала мать

В Новом Уренгое под суд пойдет женщина, которая, будучи пьяной, зарезала свою мать.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО, преступление было совершено 23 сентября 2022 года. 48-летняя местная жительница в компании дочери праздновала свой день рождения. Женщины находились в состоянии алкогольного опьянения, когда поссорились. И тогда 31-летняя дочь взяла нож и нанесла матери не менее 7 ножевых ударов в жизненно важные органы. Потерпевшая скончалась на месте происшествия.

В ходе предварительного следствия в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Обвинение выдвинуто по статье 105 УК РФ «Убийство».

Новый Уренгой, Елена Васильева

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